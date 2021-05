GDPR & Cyber Security, il 27 maggio il Webinar: “Sicurezza in Comune” per i Comuni campani

Pensare alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati è diventato indispensabile soprattutto oggi in cui è in atto la rivoluzione introdotta dal digitale.

Ed è proprio la “rivoluzione digitale” che richiede un intervento immediato di misure adeguate per contrastare le minacce informatiche e gli attacchi hacker che possono letteralmente “distruggere” intere basi dati. Per questo motivo il GDPR assume una grande rilevanza in quanto innalza l’esigenza di protezione e accelera i percorsi di compliance.

La data protection è un “diritto fondamentale dell’uomo” e chi gestisce i dati personali deve disporre di processi e tecnologie adeguati per la loro protezione. Tutti gli Enti locali devono quindi disporre di risorse e strumenti per rafforzare i propri sistemi di sicurezza.

È, dunque, fondamentale ampliare la conoscenza della normativa europea sulla protezione dei dati e rafforzare le competenze specifiche sui concetti di cyber security e GDPR, per migliorare la consapevolezza del trattamento dei dati che quotidianamente viene svolto attraverso l’uso di sistemi informatici e digitali.

A tal fine Anci Digitale e Anci Campania propongono un webinar gratuito, riservato prioritariamente ai comuni campani, che si terrà il 27 maggio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi compilando il form di registrazione.



PROGRAMMA

Introduce e modera

Anna Rita MAROCCHI – Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale

Saluti ai partecipanti

Franco MINUCCI – Amministratore Unico Anci Digitale

Aniello D’AURIA – Segretario Generale ANCI Campania

Il trattamento dei dati in periodo di pandemia: procedure, processi, comunicazione e diffusione delle informazioni

Elpidio GARZILLO – Esperto GDPR Anci Digitale

Monitoraggio sulle misure adeguate al trattamento dati: penetration test come misura di sicurezza in compliance

Eugenio COLAZZO – Esperto Cyber Security

Migliorare la consapevolezza sul trattamento dei dati: dallo smart working alla gestione dalla mail, dalla navigazione su Internet all’utilizzo di App

Francesco DEIANA – Esperto Information Security

SPAZIO ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI

Per ogni ulteriore informazione o supporto circa le modalità di adeguamento al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 int. 339 – 312 E-mail: infoprivacy@ancidigitale.it

