Gemellaggio Pistoia/Praga

Promuovere lo scambio di esperienze e sviluppare attività comuni in ambiti diversi, dal quello culturale all’artistico, dallo sportivo al turistico, passando per l’educativo e il commerciale. È questo l’obiettivo del Patto di amicizia da poco firmato dai comuni di Pistoia e Praga 5, uno dei più grandi distretti della metropoli, situato sul lato ovest del fiume Moldava, e suggellato in questi giorni dalla visita istituzionale dell’assessore al turismo, Alessandro Sabella, nella capitale della repubblica ceca. Oltre alla collaborazione e al reciproco scambio di esperienze relative allo sviluppo delle due città, con particolare riferimento all’ambito turistico, un ruolo importante è ricoperto anche dallo sviluppo di attività culturali e artistiche.

È prevista, infatti, l’organizzazione di un progetto di Street Art che si svolgerà in entrambe le città e la partecipazione di virtuosi musicisti pistoiesi a un concorso per giovani talenti che si tiene in questi giorni a Praga, il “Talent Prahy 5”. Previste, inoltre, collaborazioni nell’organizzazione di eventi, mostre e nello sport. Ieri mattina l’assessore Sabella ha incontrato Mauro Marsigli, ambasciatore italiano a Praga, Alberta Lai, direttrice dell’Istituto culturale italiano a Praga, e Francesco Augusto Razetto, presidente della Eleutheria Foundation, per gettare le basi per il progetto di Street Art, come modello di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale che unisca le due culture. “Con questo ulteriore patto di amicizia andiamo a rafforzare e sviluppare alcuni settori strategici per la nostra città, ricercando forme di interazione”, sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo.