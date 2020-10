Genova, al via la XVIII edizione del Festival della Scienza

Il Festival della Scienza compie 18 anni e con la maggiore età deve affrontare la prova più difficile della sua vita, quella del Covid 19, ma la scienza non si ferma. Così gli organizzatori, in poche settimane, hanno sapientemente suddiviso gli appuntamenti in presenza e distanza, con prevalenza, sull’onda delle nuove piattaforme, ai collegamenti online. E appunto nel segno delle “Onde”, parola chiave dell’edizione 2020, il Festival della Scienza si presenta con una nuova formula, studiata per essere accessibile a tutti in sicurezza.

La diciottesima edizione del Festival della Scienza è stata presentata questa mattina nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. A introdurre l’evento il presidente dell’Associazione, M. Pallavicini, e il presidente del Consiglio Scientifico, A. Diaspro, in rappresentanza della città di Genova, l’assessore al Commercio e in rappresentanza della Regione Liguria il Presidente Toti, e Matteo Bagnasco, Responsabile Obiettivo Cultura Fondazione Compagnia di San Paolo, principale sostenitore della manifestazione.

Undici giorni di scienza, dal 22 ottobre al 1° novembre, che come ogni anno sollevano l’attenzione sulle leggi fisiche e chimiche che reggono il mondo. Il tema centrale come si è detto, sono le onde, intese come onde gravitazionali, elettromagnetiche, cerebrali, ma anche onde acustiche, marine, fino alle onde del sapere e della conoscenza. All’onda della pandemia, che si è abbattuta sul mondo, il Festival dedica il ciclo di incontri L’onda Covid: capire per reagire, sviluppato in collaborazione con il Bo Live, il magazine dell’Università di Padova, con la supervisione scientifica della immunologa Antonella Viola. Un progetto ad hoc, sviluppato in sinergia con il Teatro Nazionale di Genova e Andersen, celebra il compleanno di Gianni Rodari, indimenticato maestro della fantasia con una profonda passione per la scienza, a cento anni dalla nascita. Sarà inoltre parte del programma l’incontro Ocean Race: gareggiare per la sostenibilità, con cui il Festival della Scienza lancia virtualmente il percorso di avvicinamento scientifico alla prossima edizione di The Ocean Race, per la prima volta in Italia, a Genova nel 2023. Al pubblico delle scuole è dedicato il progetto “La scienza va in onda!”, realizzato grazie al generoso supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo: completamente digitale, è composto da laboratori, incontri e visite virtuali cui gli studenti possono accedere da scuola e da casa.

Fonte: Comune di Genova