Genova, al via “ZENAbyBIKE” il nuovo servizio di bike sharing

È stata presentata oggi a Genova, in piazza De Ferrari, la sperimentazione di ZENAbyBIKE, il nuovo servizio genovese di bike sharing station-based, gestito da Genova Parcheggi e completamente rinnovato grazie al finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono 100, 74 muscolari e 26 a pedalata assistita, le biciclette con cui muoversi in città ed, in particolare, lungo i circa 50 chilometri di percorsi ciclabili. 16, invece, le velostazioni che coprono tutta l’area del centro, da Sampierdarena a Marassi, passando per Caricamento, De Ferrari e le stazioni ferroviarie di Piazza Principe e Brignole, fino alla zona della Foce. Ci si può iscrivere al servizio sul web all’indirizzo https://www.bicincitta.com/default.aspx, scaricando sullo smartphone la app BicinCittà o ritirando la tessera elettronica presso gli sportelli polifunzionali di Genova Parcheggi in viale Brigate Partigiane 1 a Genova, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30.

Il servizio funziona in modo semplice e veloce. Una volta ritirata la tessera elettronica presso Genova Parcheggi basta passare la card sulla colonnina corrispondente a una bici disponibile per sbloccarla e sganciarla, sfilandola verso destra, la stessa operazione può essere effettuata tramite smartphone utilizzando l’apposita app BicinCittà. Per riconsegnare la bicicletta in una delle 16 stazioni, è sufficiente riagganciare la bici ad una colonnina disponibile.

I cicli di manutenzione e gli interventi di riparazione, sia alle bici che alle colonnine, vengono assicurati con regolarità e professionalità dallo staff tecnico di Genova Parcheggi, con una card o con la app BicinCittà si prende la bici e si parte: i primi 20 minuti sono gratis, mentre il costo per gli spostamenti fino ad un’ora è di 1,50 euro e di 2,50 euro per ogni mezz’ora successiva. Per i turisti e un’utenza occasionale, sono disponibili anche tariffe per uno o tre giorni senza limiti di utilizzo nella giornata, riconsegnando la bici al termine dell’uso, e comunque non oltre le ore 24.00 del giorno di prelievo. L’abbonamento annuale a ZENAbyBIKE, fino al 31 marzo 2022, costa 5 euro, comprensivi di una ricarica di pari importo e dell’assicurazione.

Tutte le informazioni sul nuovo servizio ZENAbyBIKE sono disponibili sul sito internet di Genova Parcheggi all’indirizzo https://genovaparcheggi.com/panoramica-bike/ e sul sito web di BicinCittà al link https://www.bicincitta.com/default.aspx

«Con questo intervento di revamping del sistema di bike sharing, dichiara l’Assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora, vogliamo rendere la mobilità in città più smart e orientata verso il mezzo leggero ed elettrico, e le bici del nuovo servizio ZENAbyBIKE, gestito da Genova Parcheggi, rappresentano un’ottima scelta. Invito tutti, genovesi e turisti, a provare le nuove biciclette, con le quali muoversi in modo “green”, senza subire il traffico, divertendosi e tenendosi in forma. Inoltre, questo nuovo servizio rientra nel pacchetto di interventi per la promozione della mobilità sostenibile che sono valsi alla nostra città il premio nazionale Urban Award 2021».