Genova apre la Smart Week dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

La Smart Week di Genova, giunta alla 7^ edizione, è un punto di riferimento territoriale e nazionale per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città e il benessere dei cittadini presentando best practices di aziende e istituzioni. L’edizione 2021 è caratterizzata da un format ibrido, in presenza e in live streaming, con sessioni in diverse location cittadine, a partire da Palazzo Tursi, sede del Comune.

In occasione della Smart Week, il 1° e il 2 dicembre, si svolgerà anche la 9^ edizione di Move.App Expo, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma (TPL) e alle politiche per la mobilità di persone e merci. Tante le tematiche in agenda: la città nodo della rete globale; 5G e smart services; il contributo del PON Metro alla trasformazione delle Smart Cities; la digitalizzazione della società e dell’economia cittadina; rigenerazione urbana e PNRR; monitoraggio e controllo dell’ambiente e delle infrastrutture; e-health e e-welfare; economia circolare; mobilità smart e micromobilità.

Si parte Lunedì 29 novembre a Palazzo Tursi con “La città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni”, sessione di apertura che coinvolgerà il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, affiancati dalla presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri e dall’assessore alla Smart City del Comune di Genova Barbara Grosso.

Martedì 30 novembre si aprirà con il convegno sul “contributo del PON METRO alla trasformazione delle Smart Cities” che illustrerà l’andamento dei progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale dedicato alle priorità di investimento per le 14 città metropolitane. Dopo i saluti del sindaco Marco Bucci e dell’Assessore al bilancio Pietro Piciocchi, saranno presentate le best practices nazionali sui 4 temi cardine del Programma – digitale, efficientamento energetico, mobilità, inclusione sociale – e le prospettive di sviluppo per la programmazione 2021-2027. Con i fondi del Pon Metro, oltre 40 milioni di euro per Genova, il Comune porta avanti 31 progetti per lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino la cui strategia sarà illustrata durante il convegno e la cui chiusura sarà affidata ad Antonio Decaro, Sindaco del Comune di Bari e Presidente dell’Anci.

Mercoledì 1 dicembre sarà dedicato a rigenerazione e rinascita urbana, al PNNR e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale. 3 sessioni per sottolineare l’importanza degli investimenti nella rigenerazione dell’ambiente costruito, fondamentali per migliorare la sostenibilità e la resilienza di aree urbane a rischio con la conseguente rivalutazione del patrimonio abitativo. Sempre mercoledì prenderà l’avvio la 9^ edizione di Move.App Expo organizzato da Columbia Group in collaborazione con AMT Genova con gli Stati generali del TPL, politiche, piani e strategie per il trasporto pubblico nelle aree metropolitane. Al pomeriggio si parlerà di trasformazione energetica nei trasporti; di prospettive dell’utilizzo di gas naturale e di idrogeno per il trasporto pubblico e delle soluzioni disponibili per l’approdo all’elettrico.

Giovedì 2 dicembre, con la sessione Monitoraggio e controllo dell’ambiente urbano e periurbano e delle infrastrutture di mobilità, protagonisti progetti e tecnologie per tenere sotto controllo l’ambiente fisico e urbano. Si parlerà di droni e satelliti per il monitoraggio dei territori, delle infrastrutture e del patrimonio culturale; di reti di sensori multispettrali, strumenti con cui realizzare accurate mappe tematiche e con cui estrapolare informazioni a livello territoriale; di piattaforme per la gestione dei controllori remoti; di software, anche di intelligenza artificiale. Al pomeriggio, con il focus sull’economia circolare per la città introdotto dall’assessore all’ambiente, Matteo Campora oltre a parlare di sostenibilità e gestione dei rifiuti, si discuterà di nuove tecnologie per riutilizzare e valorizzare il più possibile materiali e scarti e le risorse naturali rinnovabili per un ritorno alla generazione distribuita di energia in cicli chiusi.

Venerdì 3 dicembre, ultima giornata di convegni, mobilità elettrica, MaaS e micromobilità al centro della sessione Mobilità smart: nuovi paradigmi della mobilità individuale in città; introdotta dall’assessore ai trasporti Matteo Campora, analizzerà le soluzioni sostenibili per la mobilità in Europa per parlare di infrastrutture pubbliche di ricarica e di rete di distribuzione e dello stato dell’arte dell’elettrificazione della mobilità individuale in Italia.

In parallelo, sarà presentato lo stato di avanzamento del Progetto Europeo « LOSE + » – LOgistica e SicurEzza del trasporto merci- programma transfrontaliero tra Italia e Francia, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) iniziato il 1° aprile 2019 si concluderà a giugno 2022. LOSE + è un progetto multiazione sulla gestione delle merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione, la finalità è quella di monitorare in tempo reale il rischio da tale trasporto nelle zone marine in prossimità dalla costa, nelle aree portuali e retro portuali, migliorando la sicurezza del territorio; le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza che in live streaming garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a distanza.