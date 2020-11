Genova #Cambiagesto, la campagna contro la dispersione di cicche nell’ambiente

Genova sposa la campagna di sensibilizzazione #Cambiagesto sui mozziconi di sigarette, in agenda dal 9 al 29 novembre. L’obiettivo di questa azione, patrocinata dall’Amministrazione in collaborazione con Amiu e con le associazioni Genova Cleaner, Ambiente ed Energia al Quadrato e Comitato Liberi Cittadini di Certosa è indurre i fumatori a non abbandonare le cicche di sigaretta in terra.

#Cambiagesto vuole responsabilizzare le persone, che spesso sottovalutano il danno causato dal gettare un mozzicone sul marciapiede o in strada, con l’adozione di comportamenti più consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

Il corretto smaltimento delle cicche sarà possibile grazie alla distribuzione di più di 13.000 posacenere tascabili sagomati tramite rivendite di tabacchi selezionate, corredata anche da materiali informativi e a sostegno di questa campagna sono stati anche posizionati e donati alla città 10 grandi contenitori porta mozziconi per raccogliere i filtri usati.

“Ogni giorno 10 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell’ambiente, producendo un impatto devastante sul nostro ecosistema, sostiene M. Campora, assessore comunale all’ambiente, L’installazione in 10 luoghi strategici di Genova di 10 contenitori e la distribuzione di materiali informativi attraverso tabaccai e associazioni, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa da Philip MorrisItalia, è un’iniziativa meritevole che incoraggia l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente, utili ad aumentare la qualità di vita delle nostre città”. Amiu ha sposato subito l’iniziativa #Cambiagesto, avendo già in cantiere un’analoga iniziativa di sensibilizzazione e distribuzione posacenere, insieme all’associazione “Surfrider Genova”, con il patrocinio dell’Ass. all’Ambiente del Comune, spiega P. Pongiglione, presidente Amiu. Questa attività si sposa perfettamente con gli scopi dell’iniziativa nazionale messa in campo da Philip Morris Italia e grazie a questa sinergia nazionale-locale tante associazioni del territorio avranno la possibilità di distribuire gratuitamente posacenere portatili ai fumatori e dare un contributo alla sensibilizzazione della cittadinanza e al decoro urbano.” L’iniziativa ha già fatto tappa nel 2019 a Palermo, Salerno, Firenze e Roma, nel 2020 #Cambiagesto è stata a Bari, Livorno, Roma e Padova e a dicembre sarà a Bologna.

Fonte: Comune di Genova