Genova: educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo

L’iniziativa nasce all’interno del Progetto Info e App e consiste in un percorso formativo territoriale sull’educazione digitale dedicato alla pre-adolescenza e a coloro che orbitano attorno all’educazione dei bambini come familiari, insegnanti, educatori e care givers. L’Ente promotore del percorso formativo è l’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova in collaborazione con l’Università della Strada Gruppo Abele di Torino e la Cooperativa Sociale Lanza del Vasto.

I due incontri saranno dedicati alla fascia 0-6 e alla pre-adolescenza e potranno essere seguiti via Zoom. L’incontro che lunedì 10 gennaio, dalle 17 alle 19, aprirà il percorso formativo territoriale sull’educazione digitale dedicato alla pre-adolescenza si intitola “APPieno: crescita”, la formazione è rivolta a familiari, insegnanti, educatori e care givers di bambini e ragazzi; nasce all’interno del Progetto Info e App (INFOrmiamoci e APPlichiamoci – Essere presenti nel tempo 2.0) ed è stata organizzato da Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova in collaborazione con l’Università della Strada Gruppo Abele di Torino.

Le psicologhe saranno relatrici anche dell’incontro dell’11gennaio, “APPrendimenti: sviluppo psicologico”, dedicato alla fascia di età dagli 0 ai 6 anni e realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lanza del Vasto. Per partecipare:

10 gennaio incontro online su Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81511104708pwd=SzBJMnNLWVQwT0JXYkVFSEF1dHN5UT09

ID riunione: 815 1110 4708 – Passcode: 033809

11 gennaio incontro online su Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81516266431pwd=eHJ6Z2hVa010MUFic0pSTWhERUR4UT09

ID riunione: 815 1626 6431- Passcode: 703287

Si tratta di un percorso a rinforzo delle competenze digitali dei caregiver di bambini e ragazzi dalla nascita ai 18 anni di età (familiari, insegnanti, educatori, medici, pediatri, volontari) mirato a evidenziare i rischi e le opportunità offerte dal web e ad aiutare genitori, familiari, insegnanti, educatori a instaurare con i bambini e con i ragazzi un dialogo sincero, aperto e efficace su queste tematiche. Dopo la presentazione agli Stati Generali dell’Educazione (ottobre 2021) e i primi due incontri cittadini (che si sono svolti il 17 novembre dall’interno del Salone Orientamenti 2021 e il 27 novembre presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi), il percorso prosegue con 4 filoni territoriali, diversificati per fasce di età (0/6, età della scuola primaria, pre-adolescenza, adolescenza). Ogni filone, nella sua interezza, si sviluppa attraverso 5 appuntamenti: pur essendo consigliata la partecipazione a tutti e 5 gli incontri, è comunque possibile anche la partecipazione ai singoli eventi.