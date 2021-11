Genova, fino al 18 novembre Orientamenti 2021

L’evento vede la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che avrà uno spazio espositivo condiviso con Anpal, Inapp e Inps. Due le modalità previste per visitare “Orientamenti 2021”: presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, l’edizione del Salone da visitare in presenza; mentre in modalità virtuale, senza limiti spazio temporali, sarà possibile accedere ai contenuti della manifestazione.

Durante le giornate del Salone, saranno illustrati i progetti per la formazione e l’inserimento lavorativo in Italia e all’estero, oltre che le varie tipologie contrattuali con particolare attenzione ai tirocini, all’apprendistato e ai lavori digitali; inoltre, ai visitatori sarà dato supporto per l’orientamento e la predisposizione di un CV e si potranno esplorare in diretta le potenzialità e i servizi dei portali Lavoro, Cliclavoro e Urponline.

Per quanto riguarda i workshop il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assieme a Inapp curerà l’incontro “Il contributo di Erasmus+ VET per i giovani attraverso la mobilità transnazionale”, nella stessa giornata, si svolgerà “La mobilità in Europa: la Rete EURES e il Progetto EURES Targeted Mobility Scheme”, a cura di Anpal.

Infine, il 17 novembre, Inps e Inapp cureranno 2 incontri sul “Rapporto assicurativo e le prestazioni erogate dall’Inps” e su “Stage4eu”, applicazione per chi cerca un’opportunità di tirocinio in Europa.