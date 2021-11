Genova, 25 novembre: gli appuntamenti per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Il 25 novembre a Genova sarà una giornata caratterizzata da attività che spazieranno dall’informazione alla sensibilizzazione, passando ovviamente per la prevenzione, aspetto fondamentale nella lotta alla violenza di genere, attività che anche quest’anno rinnovano l’impegno dell’amministrazione nel contrasto a ogni forma di violenza sulle donne.

«Anche quest’anno, spiega l’assessore alle Pari opportunità e relativi diritti Giorgio Viale, l’Amministrazione si impegna in prima linea e sostiene gli enti del territorio nel sensibilizzare la popolazione su un tema tristemente attuale: quest’anno già 103 donne uccise. Attraverso iniziative come queste vogliamo rimarcare l’importanza e l’urgenza di intervenire per contrastare la violenza sulle donne e far conoscere i servizi di segnalazione e sostegno offerti alle donne vittime di violenza. Denunciare è possibile e noi vogliamo essere vicini alle donne che vorranno farlo».

Nell’ambito delle iniziative previste, proseguirà la campagna informativa sul numero verde nazionale antiviolenza e stalking 1522, attraverso le #panchinerosse e la distribuzione di locandine presso gli esercizi commerciali.

Le panchine dipinte di rosso sono da anni il simbolo della memoria e del ricordo di tutte le donne vittime di femminicidio. Quest’anno, in collaborazione con i Municipi e con il contributo di Conad, verranno dipinte altre 19 panchine rosse con l’indicazione del numero verde nazionale antiviolenza 1522: un ulteriore invito alle vittime a rivolgersi ai centri antiviolenza. Inoltre, grazie alla collaborazione dell’Assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico, e al supporto Confcommercio e Confesercenti verranno distribuite 1500 locandine con l’indicazione del numero verde nazionale antiviolenza 1522 presso gli esercizi commerciali per raggiungere in maniera capillare la popolazione. Durante il mese di novembre e nelle settimane successive associazioni ed enti del territorio, tra i quali Italia Vision, il Teatro della Tosse, ARS Teatrando, l’associazione Walls of Dolls e l’artista Monica Rossi, organizzeranno eventi sportivi, flash mob e conferenze per raggiungere la cittadinanza e coinvolgerla creando momenti e spazi di riflessione sul tema sul territorio. Infine il 25 novembre la fontana di Piazza De Ferrari si colorerà di rosso per dare risalto alla giornata e ricordare ai cittadini che il fenomeno della violenza di genere è sempre attuale.