Genova, #Orientamenti: tema dell’edizione 2020 è “Saper cambiare”

Un’edizione inevitabilmente diversa a causa della pandemia, ma animata dalle stesse intenzioni delle precedenti: favorire scelte consapevoli da parte degli studenti nella fase dell’orientamento. Il Salone Orientamenti 2020 di Genova si svolge in modalità combinata, con una parte in presenza e un’ampia sezione completamente virtuale. Per l’occasione, infatti, è stata studiata e creata un’apposita piattaforma virtuale per permettere a studenti, docenti e famiglie di visitare e interagire online con il sistema scolastico di tutta la Liguria e l’offerta formativa nazionale ed internazionale.

Slogan di questa edizione è “Saper cambiare“. L’esposizione virtuale è visitabile in 3D ed è ambientata nei Magazzini del Cotone, divisa in aree tematiche con accesso agli stand dal percorso o da un elenco. Previsti dibattiti, webinar, laboratori digitali, video educativi e molti altri contenuti virtuali. Oltre ai 3 giorni tradizionali, il portale predisposto resterà aperto come vetrina e operativo per le tante iniziative ad hoc anche nel 2021.

Come da tradizione, anche il Ministero del Lavoro, insieme ad Anpal, partecipa all’edizione digitale del Salone Orientamenti 2020. Nello stand virtuale sono disponibili informazioni sul lavoro (dalle varie tipologie di contratto al lavoro regolare), sull’orientamento, i servizi digitali del Ministero, informazioni sul portale Cliclavoro e Urp online.

Il Ministero e ANPAL sono impegnati nei seguenti webinar:

– Crescere in digitale 2.0: Formazione e tirocini per i giovani, Opportunità e competenze per le imprese, giovedì 12 novembre alle 12.00

– Il contributo di Erasmus+ VET per i giovani attraverso la mobilità transnazionale, giovedì 12 novembre alle 15.00

I giorni centrali di Orientamenti sono il 10, l’11 e il 12 novembre, ma gli espositori potranno avere una vetrina attiva fino al 30 giugno 2021.

Per maggiori informazioni sull’evento, vai al sito ufficiale.