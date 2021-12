Genova si candida a ospitare gli Europei di scherma del 2024

Sarà un duello all’ultimo assalto quello tra Genova e Basilea che ha come posta in palio non un oro, ma la possibilità di ospitare il Campionato europeo di scherma nel 2024, ultimo torneo di qualificazione dell’anno olimpico.

Il riconoscimento di “city partner” della FIS, ufficializzato oggi nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, è, per Genova, un omaggio alla tradizione della città in questa disciplina sportiva, all’impegno di 4 storiche realtà schermistiche (Cesare Pompilio, Circolo Spada Liguria, Genova scherma, Voltri Club Scherma), dei loro lungimiranti dirigenti e abili tecnici bravi a ottenere risultati eccezionali con i propri atleti in tutte le armi: spada, fioretto e sciabola. L’accordo è rivolto alla possibilità di ospitare manifestazioni di interesse nazionale e internazionale per cui Comune di Genova e Federazione Italiana Scherma, su impulso del nuovo Comitato Regionale eletto nel febbraio 2021, si impegnano a stringere un rapporto di collaborazione.

Gli eventi schermistici hanno una ricaduta positiva sui territori sia in termini economici, in particolare per il settore turistico, sia in termini di partecipazione della cittadinanza, grazie anche all’organizzazione dei circol e in base all’accordo firmato il Comune fornirà gratuitamente le strutture che ospiteranno le manifestazioni e collaborerà al successo.

La Federazione Italiana Scherma valorizzerà gli eventi genovesi attraverso campagne di marketing e comunicazione e la presenza dei propri atleti (medagliati olimpici e campioni mondiali) a Genova. Nell’anno in cui il capoluogo ligure sarà capitale europea dello sport, la Scherma vuole essere protagonista a Genova. Grazie all’impegno del presidente regionale Giovanni Falcini, capace di mettere a fattor comune le esperienze e la passione dei dirigenti e tecnici delle 11 società della Federazione in Liguria insieme a figure del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni, nasce e viene presentato oggi il Comitato Promotore degli Europei.

«Con la firma odierna e l’inizio della partnership con la Federazione italiana scherma, dice il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò, Genova vuole ribadire di essere una città pronta a ospitare e organizzare eventi di respiro internazionale. Siamo Capitale dello sport 2024 e ospitare gli Europei assoluti di scherma nell’anno olimpico sarebbe un onore grandissimo per la nostra città, un onore che spero vivamente possa vedersi realizzato non solo per la cittadinanza, ma anche come riconoscimento alle nostre storiche società schermistiche che diffondono da anni la cultura sportiva in città con risultati eccezionali in pedana».

«Sono davvero contenta che il capoluogo ligure diventi un partner ufficiale della FIS, dichiara l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, questo per Genova significa aprirsi ad un mondo, quello della scherma, che può diventare un ulteriore motore di sviluppo per la città. Lo sport è un mondo che oltre ai molti gesti atletici che ci entusiasmano diventa veicolo di cultura e solidarietà, un motore, un acceleratore, sociale di turismo ed economia e constato come non solo Regione Liguria, ma anche Genova, creda ed investa nello sport».