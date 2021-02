Genova, ” Staglieno si a[ni]ma “

Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, facendone conoscere i monumenti, le opere d’arte e le bellezze uniche al mondo è l’obiettivo di “Staglieno si a[ni]ma”, il progetto del Comune di Genova, di cui è capofila l’associazione di promozione sociale GenovaFa, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “I luoghi della cultura 2020-2022”, con il sostegno attivo dell’Università di Genova e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

«Questo progetto, dichiara l’assessore ai servizi civici Nicolò, ci consentirà di procedere a una riqualificazione complessiva di Staglieno dal punto di vista artistico e culturale, nell’ottica di incrementarne i flussi turistici. Il Cimitero di Staglieno vanta un patrimonio di bellezza che intendiamo conservare e far conoscere. Ringrazio la Fondazione Compagnia di San Paolo per avere creduto nel progetto e tutti i soggetti coinvolti in questo ambizioso programma di salvaguardia e valorizzazione delle bellezze di Staglieno».

Il progetto “Staglieno si a[ni]ma” si sviluppa su due assi tematici: Restauro – Didattica e Alta Formazione, Cultura e Territorio, e si propone come un primo contributo allo sviluppo di un piano strategico mirato a “sistematizzare” la fruizione del Cimitero come luogo di cultura attraverso una collaborazione continuativa tra Comune, Terzo Settore e impresa, il tutto sulla base di un approccio multidisciplinare che “si prende cura” della memoria collettiva attraverso una dimensione partecipata che mira a favorire un turismo lento, diffuso e sostenibile.

E’ previsto che il Centro lapideo di Staglieno diventi anche sede di attività didattiche aprendosi alle scuole di specializzazione per attivare un percorso virtuoso di formazione e ripristino del patrimonio artistico sotto l’egida dell’Amministrazione e della Soprintendenza e con il contributo attivo dell’Università di Genova. Agli allievi provenienti da fuori Regione sarà proposta la formula Campus, potranno usufruire di un pacchetto ospitalità con una ricaduta sul comparto alberghiero. Gli operatori del restauro locale svolgeranno un ruolo di cerniera, garantendo la continuità dei singoli campus di formazione-intervento.

Alla base di “Staglieno si a[ni]ma”, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo di 99mila euro, c’è la volontà di creare un “Sistema Staglieno”, con la messa a punto di un modello sostenibile che sperimenta un progetto pilota capace di produrre valore a favore del territorio e della conservazione del Cimitero Monumentale, un museo a cielo aperto della scultura del XIX secolo che custodisce un patrimonio di memoria, storia, arte e bellezza da conservare.

Inaugurato nel 1851 su progetto dell’architetto Carlo Barabino poi passato al collega Giovanni Battista Resasco, il Cimitero Monumentale di Staglieno ha un’estensione di 360mila mq. ed è stato definito dallo scrittore statunitense Ernest Hemingway «una delle meraviglie del mondo».

Fonte: comune di Genova