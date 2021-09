Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale. Al via la Settimana Europea dello Sport 2021

Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport (in inglese EWOS, acronimo di European Week Of Sport) promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.

I singoli progetti nazionali sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea per la realizzazione delle attività in programma. In Italia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina il progetto e la società Sport e Salute ne cura la sua attuazione.

“Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale”. Sono queste le tematiche principali alla base della settima edizione della Settimana europea dello sport 2021.

EWOS 2021 verrà aperta ufficialmente in Slovenia ed il suo scopo è sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica, della ripresa e della ripartenza dell’attività sportiva indoor e outdoor per il benessere psicofisico e relazionale della popolazione.

Attraverso eventi come la #BeActive Night e il #BeActive Multisport Village, questa settimana è incentrata sul potere che lo sport ha di creare benessere, di costruire comunità resilienti e di unire le persone.

EWOS è rivolta a tutti, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale, dalla provenienza, dalla forma fisica, ecc. Quest’anno in occasione dell’avvio europeo di EWoS verrà lanciata dalla Commissaria Europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, l’iniziativa “Healthlife4all” dell’UE, il cui obbiettivo principale è incoraggiare a mantenere uno stile di vita sano, promuovendo l’invecchiamento attivo, l’inclusione e la coesione sociale.

L’evento vedrà la partecipazione attiva di varie organizzazioni ed enti che lavorano nel campo del sistema sportivo, come: ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, palestre, circoli sportivi, Comuni, Associazioni, ecc.

Durante la Settimana Europea dello sport presso il Parco Sportivo del Foro Italico verranno incentivate varie pratiche sportive; tra le attività previste spiccano:

Un palinsesto di eventi sportivi su tutto il territorio nazionale;

Il Main Event del 24 settembre al Foro Italico con il #BeActive Multisport Village, che include la pratica di un minimo di 10 sport presso l’Urban Sport Area;

Un Media Hub con la presenza di video maker, giornalisti e una web radio presso la lounge del Circolo del Tennis;

Una campagna di comunicazione e uno spot veicolati su tutto il territorio nazionale finalizzati a promuovere corretti stili di vita, incoraggiando a restare sempre attivi e la ripartenza del sistema sportivo;

La #BeActiveNight, in programma il 25 settembre, che prevede una serie di eventi in tutta Italia a cura di FSN, DSA, EPS, che si passeranno il testimonial dalle h18 alle h24.

Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla partecipazione al Progetto sui canali web e social del Dipartimento per lo Sport (Facebook, Instagram e Twitter) e della Società Sport e Salute ed anche attraverso gli hashtag ufficiali della manifestazione ed il sito dedicato.

Per richiedere informazioni o per proporre la propria iniziativa scrivere al seguente indirizzo e-mail: ewos@sportesalute.eu

Fonte: Dipartimento per lo Sport