Giornata della Memoria, a Tarquinia 2 concorsi di idee

L’amministrazione comunale di Tarquinia ha pubblicato sul proprio sito web, sezione trasparenza amministrativa, bandi di gara e contratti, due concorsi di idee per artisti e l’avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici per l’affidamento del servizio integrato di informazione ed accoglienza turistica e per la bigliettazione dei beni culturali di proprietà comunale.

I concorsi per idee sono rivolti ad artisti che abbiano compiuto i 18 anni e finanzieranno l’ideazione e la realizzazione di opere d’arte; il primo concorso è dedicato ai temi legati alla Giornata della Memoria e quindi alle vittime della Shoah, ed al Giorno del Ricordo e quindi alle vittime istriane delle foibe; il secondo invece è rivolto al periodo difficile che stiamo vivendo ed in particolare intende commemorare le vittime del virus Covid 19.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è stabilita per il 28 febbraio; il luogo ipotizzato dall’amministrazione comunale per la collocazione delle opere d’arte che saranno prescelte dalla commissione che sarà incaricata per le valutazioni è il cosiddetto Parco delle Mura; tuttavia, si è voluto lasciare ai partecipanti la libertà di indicare luoghi diversi, comunque, di proprietà del Comune di Tarquinia. I vincitori dei due concorsi riceveranno un premio di 5.000 euro ciascuno e i costi di posa in opera e allestimento saranno a carico del Comune.