Giornata europea contro la tratta, il Ministro per le Pari Opportunità : entro il prossimo anno Piano anti tratta

“La tratta di esseri umani è un’atroce violazione della dignità della persona che richiede impegno costante da parte di tutte le istituzioni per contrastarla e per accompagnare le vittime verso un percorso di libertà”. Così si è espressa la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia E. Bonetti, in occasione della Giornata europea contro la tratta.

“In questi mesi di emergenza i progetti di protezione e sostegno delle vittime, che consentono di assistere oltre 2000 persone ogni anno, sono rimasti operativi e si sta lavorando perché possano proseguire senza interruzioni per il 2021”.

“L’obiettivo più importante, conclude la Ministra Bonetti, è la definizione del nuovo Piano Nazionale Anti tratta, che dovrà necessariamente tener conto del contesto venutosi a creare con la pandemia, così profondamente segnato nelle dinamiche di vita delle persone più vulnerabili. I lavori sono in fase avanzata e confido che entro l’anno si possa convocare la Cabina di Regia di indirizzo politico per il varo del documento”.

Fonte: Dipartimento delle Pari opportunità