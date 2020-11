Giornata internazionale contro la violenza alle donne: videoconferenza in rete con i CuG

Martedì 24 novembre 2020, a partire dalle ore 15.00, si svolgerà in modalità videoconferenza l’incontro “In Rete contro la violenza. La cultura dell’inclusione del rispetto e delle pari opportunità per un futuro più giusto”. Promossa dalla Rete Nazionale dei CUG (Comitati Unici di Garanzia), l’iniziativa è programmata nell’ambito della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’evento, che sarà un momento di riflessione per affrontare il tema della violenza di genere attraverso una pluralità di prospettiva, parteciperanno la Ministra per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con la Rete Nazionale dei CUG con l’obiettivo di potenziare l’informazione verso le donne, vittime di violenza domestica e/o stalking. Le due Ministre hanno inviato, in questi giorni, una lettera aperta ai colleghi di Governo per sensibilizzarli al valore della Giornata mondiale e per promuovere un’altra iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica: il lancio del Portale nazionale dei CUG che sarà online dal 25 novembre. Oltre alle Ministre parteciperanno al convegno Franco Bettoni e Giuseppe Lucibello di Inail, l’Istituto che supporterà la diretta streaming dell’iniziativa, Oriana Calabresi e Antonella Ninci referenti della Rete Nazionale dei CUG, Rosaria Gianella del Dipartimento della funzione pubblica e, ancora, Linda Laura Sabbadini, Laura Calafà, Francesca Verzì e Aldo Morrone. A moderare Carlo Mochi Sismondi. Sarà possibile seguire l’evento in streaming dal sito dell’inail (a partire dalle ore 15.00 del 24 novembre).

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione