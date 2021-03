Giornata mondiale del riciclo per il futuro

In occasione della Giornata Mondiale del riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation per sensibilizzare la Comunità internazionale, il Ministro Roberto Cingolani, lancia un messaggio volto a un maggior impegno per una gestione consapevole. Il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con il Mise e con il supporto di ISPRA ed Enea, ha avviato l’aggiornamento della strategia nazionale sull’economia circolare partita nel 2017, a settembre 2021 prenderà il via la consultazione pubblica sulla strategia, che comprenderà le azioni dell’Italia in coerenza con il Piano Europeo di Azione sull’economia circolare.

“Un lavoro fondamentale sta riguardando il comparto tessile, per supportare il settore nel percorso di transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta e il riciclo pre e post consumo”, sottolinea Laura D’Aprile, Direttrice Generale Per l’Economia Circolare presso il Ministero della Transizione Ecologica “Il riciclo e la rigenerazione dei materiali sono fondamentali per salvaguardare il Pianeta e a breve, verrà avviata la consultazione degli operatori pubblici e privati sul recepimento delle direttive sulle plastiche monouso e sui rifiuti portuali”.

“L’attuale crisi, aggiunge il Ministro, ha evidenziato il ruolo fondamentale delle nostre città come ambienti resilienti, ho lavorato per anni su tecnologie e materiali relativi alla seconda vita della plastica, e in nessun altro settore ho avuto modo di vedere come in poco tempo alcune delle idee nate nei laboratori siano diventate poi utili. Grazie al Recovery plan supporteremo la transizione circolare nei centri urbani, con progettualità innovative che consentano di rafforzare e digitalizzare i sistemi di raccolta differenziata e colmare i gap impiantistici per favorire il riciclo e il recupero di materia. Tutti temi portati nel G20, del quale abbiamo la Presidenza”.

Fonte: Ministero della transizione ecologica