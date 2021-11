Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il “diritto al futuro”

L’iniziativa quest’anno è organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti e il Comitato italiano per l’UNICEF.

Alla Giornata nazionale, che celebra il 32° anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, interverranno la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera Roberto Fico, la Presidente della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli, l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti; in videocollegamento da Bruxelles ci sarà Dubravka Suica, Vice presidente della Commissione europea.

Durante la mattinata si susseguiranno 2 tavole rotonde, sull’impatto emotivo e psicologico dell’emergenza Covid sui ragazzi e le nuove azioni educative; modereranno la discussione i giornalisti Roberto Inciocchi e Maria Latella.

Nel corso dei lavori verranno presentate anche le Linee guida sulla partecipazione dei bambini e delle bambine e dei ragazzi, elaborate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. In parallelo alle due tavole rotonde, un gruppo di studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado (I.C. Manin e I.C. E.Q. Visconti – Plesso Sant’Agata dei Goti), prenderà parte a un laboratorio sul diritto alla partecipazione, a cura del Comitato italiano dell’UNICEF – Fondazione Onlus. Attraverso la proposta di metodologie inclusive, i ragazzi saranno accompagnati ad acquisire consapevolezza dei loro diritti e sperimenteranno un modello di progettazione da utilizzare nelle scuole per favorire i processi di ascolto delle loro istanze.

I risultati raggiunti durante il laboratorio verranno restituiti in plenaria dai ragazzi, introdotti da Carmela Pace, presidente del Comitato italiano per l’UNICEF.

Ogni anno, la Repubblica celebra la ricorrenza della firma della Convenzione di New York, adottata il 20 novembre del 1989, che sancisce i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e i doveri delle comunità che se ne prendono cura, come prevede la legge 23 dicembre 1997, n. 451. Contemporaneamente, la Giornata viene celebrata in tutti i Paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite. Con i lavori della Giornata si intende contribuire, in un momento così significativo per il Paese, al dibattito pubblico sull'attuazione di tali diritti, in particolare il diritto al futuro e alla partecipazione.