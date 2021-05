Giornate FAI del 15 e 16 maggio, 600 aperture in tutta Italia

In collaborazione con il Fai, alla presentazione delle giornate culturali di primavera hanno partecipato il presidente del Fai Andrea Carandini, il vicepresidente Marco Magnifico, il presidente della Rai, Marcello Foa, e il ministro della cultura, Dario Franceschini. “Queste giornate di primavera del Fai rappresentano una grande ripartenza, ha detto il Ministro Franceschini. Saranno la dimostrazione che si può usufruire del patrimonio culturale per i cittadini e per i turisti che hanno iniziato a viaggiare per il nostro Paese, nel rispetto delle norme di sicurezza. Le giornate del 15 e 16 maggio saranno una sfida”. “Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti, ha illustrato il presidente Carandini, che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi in bicicletta, itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: anche quest’anno le 600 aperture in oltre 300 citta’ proposte in occasione delle Giornate FAI di Primavera, organizzate, disposizioni governative permettendo, sabato 15 e domenica 16 maggio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria”.