Global Gateway, dalla Ue 300 mld d’investimenti sostenibili

Una nuova strategia per rafforzare i collegamenti intelligenti, puliti e sicuri nel digitale, nell’energia e nei trasporti e rafforzare i sistemi sanitari, d’istruzione e di ricerca in tutto il mondo. È la Global Gateway lanciata dalla Commissione Europea, che mira a mobilitare fino a 300 miliardi di euro in investimenti tra il 2021 e il 2027. L’obiettivo è sostenere una ripresa globale duratura, tenendo conto anche delle esigenze dei partner dell’Unione Europea. Global Gateway e l’iniziativa statunitense Build Back Better World si rafforzeranno a vicenda. Questo impegno a lavorare insieme è stato riaffermato alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, in cui l’UE e gli Stati Uniti hanno riunito partner con idee simili per esprimere il loro comune impegno ad affrontare la crisi climatica attraverso lo sviluppo d’infrastrutture pulite e coerenti con un futuro a emissioni zero.

Global Gateway si basa anche sui partenariati per la connettività conclusi di recente con il Giappone e l’India, oltre che sui piani economici e di investimento per i Balcani occidentali. “Sosterremo investimenti intelligenti in infrastrutture di qualità, nel rispetto dei più elevati standard sociali e ambientali, in linea con i valori democratici dell’UE e le norme e gli standard internazionali”, annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen.