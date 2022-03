GoBeyond Academy, Sisal avvia il percorso formativo digitale per creare impresa

Si chiama GoBeyond Academy ed è la nuova iniziativa di Sisal che offre ai giovani imprenditori del futuro la possibilità di iniziare un percorso di formazione gratuito per apprendere come creare impresa. Dopo anni di attività a sostegno delle startup tramite la call for ideas GoBeyond, è giunto il momento per Sisal di fare tesoro della precedente esperienza lanciando la prima edizione della propria Academy: realizzata in collaborazione con Feltrinelli Education, attività specializzata nella formazione e creazione di percorsi di capacity building in Italia, la nuova scuola di Sisal intende proporre un programma permanente di supporto all’imprenditoria innovativa.

GoBeyond Academy è indirizzata alla startup community di GoBeyond e a tutti coloro che vogliono far evolvere la propria idea di business in un progetto di successo tramite un percorso formativo di 11 moduli, suddivisi in 3-4 video pillole da 15 minuti ciascuna, su temi come l’imprenditoria, la realizzazione di un business plan, l’impatto e la sostenibilità del business e molto altro.