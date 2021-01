Google Maps potenzia i dettagli delle strade nelle maggiori città

Su Google Maps, come annunciato, arriva il potenziamento delle mappe cittadini con un dettaglio stradale precedentemente impensabile: dagli angoli arrotondati della strada alle strisce e isole pedonali.

Questi particolari potranno essere di aiuto a tutti coloro che frequentano le città, in particolare modo i pedoni, che siano abitanti o turisti con particolare attenzione per le persone affette da disabilità che possono così programmare anticipatamente i propri percorsi evitando eventuali barriere architettoniche: basti pensare che i parchi evidenzieranno la larghezza reale dei percorsi e le scale in contrasto.

Le prime città a beneficiare di questa rivoluzione sono San Francisco, Tokyo, New York e Londra.

La distribuzione del nuovo servizio è in fase di consegna su tutti i dispositivi: per verificare la nuova funzionalità è sufficiente accedere all’applicazione e visitare virtualmente una delle città menzionate sul dispositivo.

Google ha in programma di aggiungere anche altre città nei prossimi mesi.