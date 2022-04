Google News Initiative, la prima Innovation Challenge per l’Europa

L’iniziativa intende sostenere piccole e medie organizzazioni impegnate nel settore dell’informazione al fine di promuovere l’innovazione in questo ambito, gli editori tradizionali e digitali ma anche le nuove startup nel settore dell’informazione, collaboratori e liberi professionisti che lavorano in Europa possono partecipare a patto di avere un team redazionale inferiore ai 50 elementi impiegati a tempo pieno. Le squadre con più di 50 giornalisti potranno essere coinvolte a discrezione di Google, ciascun progetto ammesso riceverà finanziamenti fino a un massimo di 150.000 euro.

La Google News Initiative Innovation Challenge è un percorso che segue l’iniziativa chiamata Digital News Innovation Fund lanciata da Google per sostenere poco meno di 700 progetti nel settore del giornalismo digitale con specifico riferimento al sostegno del giornalismo indipendente. Che si tratti di esplorare nuovi modelli di business, aumentare il coinvolgimento dei lettori o lavorare con la tecnologia per trasformare le redazioni, le testate giornalistiche in tutta Europa continuano a innovare.

Questo nuovo programma segue la precedente iniziativa dell’RNL per la regione, il Digital News Innovation Fund . Il Fondo DNI ha sostenuto 662 progetti ambiziosi nel giornalismo digitale, che vanno dal fornire ai giornalisti investigativi strumenti per collaborare oltre confine, alla creazione di software open source che aiutino i modelli di business del giornalismo indipendente a prosperare.

La European RNL Innovation Challenge è un’opportunità per le organizzazioni giornalistiche di piccole e medie dimensioni di stimolare l’innovazione nelle notizie. Siamo alla ricerca di idee. Vuoi lanciare un nuovo prodotto? Hai un approccio mai testato prima per aumentare la qualità nel giornalismo? Vuoi trovare un modo per diversificare le tue entrate? Vedere il sito web di Innovation Challenge per tutti i dettagli sui paesi, i criteri e i finanziamenti, nonché i moduli di domanda . Le domande , in inglese, devono essere presentate online tramite il sito Web fino al 31 maggio 2022 alle 23:59 GMT, i candidati sono tenuti a produrre una presentazione esplicativa (si prega di notare che facendo clic sul collegamento si apre una nuova pagina che offre un download per creare la propria copia del modello su cui lavorare).