Google News Showcase arriva in Italia

Google News Showcase è un programma di licenze che remunera gli editori aderenti e che beneficia i lettori con contenuti di qualità accessibili tramite i motori di ricerca. In Italia Google News Showcase ha firmato accordi con 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni a tiratura nazionale e locale tra cui Citynews, Caltagirone Editore, Ciaopeople, Il Sole 24Ore, Gruppo Monrif, Il Fatto Quotidiano e RCS Media Group: al momento sono 500 le pubblicazioni che fanno parte del circuito, l’Italia si unisce così ad Australia, Germania, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Regno Unito e Argentina in cui il servizio è già attivo.

Tecnicamente, gli editori cederanno in licenza i contenuti a Google che li utilizzerà in favore degli utenti e dal momento che gli editori verranno pagati da Google, i contenuti editoriali saranno meno soggetti a paywall o abbonamenti che, non spariranno, ma saranno mitigati da un maggior numero di contenuti di qualità consultabili senza restrizioni.

Fonte: Google news