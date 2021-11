Google potenzia la visibilità delle notizie locali

Nella ricerca di un’informazione più qualitativa e pertinente con le necessità dei lettori, Google ha lanciato nuovi strumenti per fornire maggiore visibilità alle notizie locali considerate più autorevoli. L’algoritmo di Google è stato potenziato per offrire una vetrina di primo piano ai giornali e ai siti locali nel comparto notizie di Google: nel carosello di Google News per ogni ricerca di termine o frase effettuata sulla piattaforma, le fonti nazionali delle notizie correlate verranno accompagnate dalle notizie locali collegate in modo che acquistino rilevanza.

I navigatori accederanno a storie e informazioni locali certificate anche quando cercheranno notizie di portata più ampia e i siti locali e gli editori saranno privilegiati nel raggiungere un pubblico più vasto. Inoltre viene data rilevanza alla localizzazione per fornire risultati di ricerca più pertinenti e introdotta la presenza vicino ai titoli e ai link di siti e giornali online, dei tweet inviati dai rispettivi account ufficiali per potenziare l’insieme di aggiornamenti consultabili dagli utenti in tempo reale.Le nuove modifiche sono già state diffuse a livello globale, ma con gradualità verranno implementate in tutti i Paesi.