Governo, Lamorgese: pronto testo Tuel, si può approvare in tempi brevi

Per la riforma del Testo unico sugli enti locali (Tuel) “il testo è pronto” e “abbiamo trovato delle soluzioni che possono far sì che il testo venga mandato, io credo all’inizio della prossima settimana, a Palazzo Chigi proprio per avviare il percorso e fare in modo che venga approvato in tempi brevi”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in collegamento video con l’assemblea annuale di Ali, in corso a Firenze. “La delega riguarderà tematiche che sono assolutamente rilevanti – ha spiegato la ministra – Parliamo della fusione dei Comuni, parliamo del controllo sugli organi, con riferimento alle infiltrazioni mafiose, parliamo anche del regime giuridico dei segretari comunali, delle funzioni di revisione economico-finanziaria, e di tutti gli istituti che sono a presidio degli equilibri di bilancio”.