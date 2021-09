Green pass, dalla Ue 95 mln a 20 Stati membri per l’acquisto di test

La Commissione europea ha assegnato a 20 Stati membri sovvenzioni per un totale di 95 milioni di euro per l’acquisto di test Covid-19 per facilitare la consegna del certificato digitale Covid dell’Ue, il green pass. Le sovvenzioni, finanziate attraverso lo strumento di sostegno alle emergenze (Esi), consentiranno agli Stati membri di fornire test a sufficienza. “I 20 milioni di test rapidi che abbiamo acquistato per gli Stati membri all’inizio di quest’anno e gli annunci odierni di fondi aggiuntivi dimostrano che siamo fermi sul nostro impegno a garantire che i cittadini abbiano accesso ai test e che i nostri certificati digitali siano disponibili per tutti, in particolare per coloro che non possono vaccinarsi”, ha commentato la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides.