Green Pass, superata quota tredici milioni

Il Green Pass, il passaporto sanitario che consente ai cittadini di muoversi liberamente per l’Europa di cui abbiamo già parlato, ha superato quota tredici milioni di download: di preciso sono 13 milioni e 700.000 le persone che hanno scaricato il Green Pass utilizzando la piattaforma online messa a disposizione dal Governo oppure tramite l app IO o Immuni.

Si tratta di un importante segnale relativamente alla progressiva accettazione da parte della popolazione degli strumenti digitali per entrare in possesso di nuove opportunità.

L’accesso al Green Pass, di fatto, ha nello SPID uno dei possibili requisiti e quindi è evidente come i cittadini stiano gradualmente capendo come sfruttare l’identità digitale per diverse finalità fra cui quella sanitaria: del resto l’identità digitale permette anche l’accesso alla piattaforma online del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Attualmente il Green Pass viene erogato automaticamente a chi detiene anche solo una vaccinazione ma la diffusione della variante Delta del COVID-19 potrebbe suggerire una revisione di questa modalità consentendo l’accesso solo a chi completi il ciclo vaccinale.