Hanno votato il 7 novembre 7 enti locali sciolti per mafia

Sono in totale sette gli enti locali nelle Regioni a statuto ordinario andati al voto nel “turnetto“ fissato nella sola giornata di domenica scorsa, 7 novembre, dalle ore 7 alle 23. Si tratta di Comuni interessati dal turno straordinario del secondo semestre del 2021 (ex art. 143 D.l.vo 267/2000) a causa del loro scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sono: Orta di Atella, in provincia di Caserta; Manfredonia, in provincia di Foggia; Carmiano, in provincia di Lecce; Scanzano ionico, in provincia di Matera; Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 21 novembre prossimo.

Fonte: Ministero dell’interno