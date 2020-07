I centri diurni per disabili ricevono 40 mln per le spese anti-Covid

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che attribuisce alle regioni le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità per l’anno 2020. Le risorse, pari a 40 milioni di euro e previste nel Decreto-legge “Rilancio”, saranno erogate agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali per persone con disabilità le quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno affrontato spese derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.