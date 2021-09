I Comuni al voto: modalità operative e sicurezza

Il 5 agosto u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge concernente modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2021.

In sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni dell’anno scorso (decreto-legge n. 103 del 14 agosto 2020), è necessario assicurare, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario.

Con un breve focus sulle nuove indicazioni normative AnciDigitale intende offrire una guida per Enti e cittadini in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Contestualmente sarà illustrato come il Servizio Anci Risponde può supportare gli uffici comunali coinvolti nell’adozione delle disposizioni urgenti necessarie, soprattutto nell’attuale fase di pandemia, per garantire la sicurezza degli elettori durante le operazioni di voto.

Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi compilando il modulo di registrazione.

PROGRAMMA

SALUTI AI PARTECIPANTI

ANCI DIGITALE – Fabrizio Brignolo, Esperto ANCI RISPONDE

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021. La circolare del Ministero dell’Interno 50/2021

Uno sguardo alle scadenze. Adempimenti previsti per ballottaggi.

ANCI DIGITALE – Marcella Centra, Redazione ANCI RISPONDE

Il Servizio Anci Risponde a supporto degli Enti locali.

CONCLUSIONE DEI LAVORI