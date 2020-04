I Comuni innovativi diventeranno smart village

Individuare in tutta Europa dodici potenziali Smart Village, Comuni che puntano su innovazione e partecipazione locale per realizzare strategie e approcci smart che possano essere di esempio ad altre realtà italiane ed europee. E’ l’obiettivo della Call Smart Rural, lanciata nell’ambito del progetto finanziato dalla Commissione Europea (DG Agri) di durata complessiva di due anni e mezzo, che mira a trarre dall’esperienza concreta delle città indicazioni utili per gli interventi locali della futura Politica Agricola Comune, oltre che approfondire possibili connessioni con altri strumenti europei e nazionali di finanziamento di azioni innovative. Saranno 17 complessivamente i Comuni selezionati all’interno dell’Unione europea, ai quali assicurare assistenza tecnica nella realizzazione di strategie locali innovative e prendendo parte ad azioni di scambio con altre realtà europee. Attualmente, cinque villaggi sono già stati selezionati in Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda e Repubblica Ceca, mentre fino al 5 maggio sarà possibile candidarsi al progetto. Cosa prevede in concreto la Call?

Candidati ideali per entrare a far parte del gruppo di Comuni pionieri nella sperimentazione di approcci innovativi sono i centri fortemente motivati a intraprendere un percorso integrato verso l’applicazione dei principi smart nel proprio contesto locale, dotati possibilmente di una capacità tecnica di base (connessione alla banda larga, buona dotazione di spazi pubblici e centri di comunità) che consente loro di poter sviluppare azioni d’impatto sulla vita dell’intera comunità. In altre parole, la capacità di sviluppare azioni e progetti innovativi costituisce un importante atout ai fini della selezione, come anche la volontà di stabilire relazioni e scambi con altre realtà europee. I Comuni selezionati riceveranno supporto da esperti nazionali ed europei sullo sviluppo e l’implementazione di strategie locali innovative, visiteranno altre realtà europee di simili dimensioni e parteciperanno a iniziative europee di formazione, come la Smart Village Academy, e a eventi europei in cui poter promuovere le proprie azioni innovative e confrontarsi con istituzioni europee e altri network urbani. La domanda di partecipazione al bando è disponibile a questo link Form.jotformeu.com

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo s.dantonio@anci.it