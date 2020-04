I Comuni rischiano il fallimento

“I Comuni rischiano di andare in default”. Si rinnova il monito di Antonio De Caro, presidente dell’Anci, dai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, che aggiunge: “Le entrate dei Comuni sono per un 27% trasferimenti dello Stato, ma per più del 70% sono entrate proprie che noi chiamiamo capacità fiscale, ovvero tasse, imposte e multe”. Ma non si è fermato qui e ha ribadito: “Al Governo chiediamo 5 miliardi, come stima prudenziale, perché abbiamo fatto un calcolo – spiega Decaro – ci sono tasse che non verranno pagate perché ci sono aziende che non riapriranno. Ci saranno persone che non potranno o non vorranno pagare. Ci sono tasse che non ci vengono pagate per i servizi non fruibili come la mensa o il trasporto scolastici, o la tassa sulla pubblicità, e non ci sono multe non circolando automobili. E poi ci sono tasse che noi non vogliamo far pagare, come la tassa sull’occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti e la tassa sui rifiuti per attività chiuse non per scelta loro, ma per l’emergenza sanitaria. A noi hanno assicurato 3 miliardi di euro di quei 5 miliardi e un tavolo di monitoraggio per verificare la ridotta capacità fiscale – ha ripetuto per dare ulteriore forza al messaggio – Da dove devono arrivare quei soldi? Da tutti i posti da cui possono arrivare. Se superiamo il problema ideologico del Mes – ha sottolineato infine il presidente dell’Anci – possiamo usare quelle risorse per la sanità e si liberano risorse da utilizzare in maniera diversa”.