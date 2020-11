I servizi digitali passano a SPID

Da oggi, 6 novembre 2020, non è più possibile effettuare nuove registrazioni al portale Cliclavoro. Inoltre, potrà accedere all’Area Riservata del Portale Cliclavoro solo chi sia già in possesso delle credenziali che, a tal fine, resteranno utilizzabili fino all’11 novembre 2020. Lo comunica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informando che, per consentire le attività tecniche necessarie ad attivare le nuove modalità di accesso, SPID, CIE ed eIDAS, dal 12 al 14 novembre il portale Servizi Lavoro non sarà accessibile per la navigazione e, conseguentemente, anche tutti servizi digitali accessibili al suo interno non saranno disponibili. Di conseguenza, i lavoratori potranno inviare le proprie Dimissioni Telematiche utilizzando l’app Mobile, mentre i Soggetti Abilitati dovranno seguire la seguente procedura:

-compilare il modulo cartaceo disponibile al seguente link

-inviare il modulo via PEC al datore di lavoro e, per conoscenza, all’indirizzo infosdv@lavoro.gov.it

Si ricorda che il mancato invio al datore di lavoro comporterà la mancata accettazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca espresse dal lavoratore.​

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali