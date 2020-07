I Sindaci del C40 in campo per una ripresa equa e sostenibile

“C40 Mayors Agenda for a Green and Just Recovery”, è il titolo del programma dei Sindaci del network C40 Cities per una ripresa sostenibile ed equa che delinea i passi da intraprendere per superare la crisi generata dalla pandemia Covid-19. Si tratta di un piano elaborato dalla “C40 Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force”, istituita e diretta dal presidente di C40 e Sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, e presieduta dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La presentazione della pubblicazione è avvenuta nel corso di una video conferenza stampa con i primi cittadini di Freetown, Lisbona, Medellín, Melbourne, Montréal, New Orleans, Rotterdam e Seattle.

In concreto, la “C40 Mayors Agenda for a Green and Just Recovery” prevede che misure specifiche, già in fase di realizzazione in molte città del mondo, diventino la “nuova normalità”, affinchè si possa allo stesso tempo essere preparati a contenere future pandemie, affrontare le ingiustizie sociali e mantenere il riscaldamento globale al di sotto dell’obiettivo di 1,5°C previsto dall’Accordo di Parigi.

“All’inizio della pandemia, i Sindaci della rete C40 hanno sentito il bisogno di collaborare ancora di più, per poter apprendere rapidamente gli uni dagli altri e prendere le decisioni più appropriate per affrontare la sfida COVID-19 – ha spiegato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – È stata quindi creata una visionaria Task Force di Sindaci per elaborare un percorso verso una nuova normalità, a beneficio di tutte le città del mondo. Il futuro delle nostre città è costruito su questa forte visione collettiva per una ripresa verde e giusta. Oggi – ha aggiunto il Sindaco Sala – presentiamo le azioni concrete che stiamo intraprendendo e continueremo ad adottare per la creazione di posti di lavoro e per tutelare i lavoratori essenziali, per garantire maggiore equità e resilienza e per la salute e il benessere di tutti i nostri cittadini. Il nostro vuole essere anche un forte appello all’azione da parte dei governi nazionali e di altre istituzioni affinché si muovano nella stessa direzione. Sono fiducioso che l’agenda dei Sindaci C40 per una ripresa sostenibile e giusta sarà utile per l’azione individuale di tutti i Sindaci C40 nelle loro città e regioni”.

Tra le misure sostenute dall’Agenda figurano programmi per la creazione di posti di lavoro sostenibili; maggiori diritti e sostegno per tutti i lavoratori il cui contributo si è rivelato essenziale durante la crisipandemica; investimenti in settori green, come l’accesso garantito a servizi pubblici resilienti, in particolare per i più vulnerabili; programmi di riqualificazione edilizia; investimenti per un trasporto collettivo sicuro e affidabile e nuovi spazi protetti per pedoni e ciclisti.