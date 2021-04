I Sindaci di Pisa, Firenze, Lucca e Livorno stilano un documento programmatico

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Pisa Michele Conti e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini per avviare una strategia per il miglioramento del sistema dei collegamenti di area vasta, con riferimento alle infrastrutture stradali e ferroviarie e ai sistemi di trasporto rapido di massa, e dalla riunione è la necessità di dar vita al primo piano di mobilità sostenibile che riguardi la fascia costiera e la città metropolitana.

I 4 sindaci con gli assessori che hanno la delega alla mobilità e ai trasporti hanno impostato un’agenda condivisa che individui progetti e atti concreti per superare le carenze dell’asse di mobilità più importante della Regione.

Il Piano di Mobilità sostenibile di area vasta e metropolitana dovrà integrarsi con il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità nell’obiettivo di costituirne una punta avanzata in termini di innovazione e sostenibilità. Pertanto i sindaci hanno concordato di costituire un gruppo di lavoro tecnico coordinato dai rispettivi assessori e di chiedere un incontro al Presidente della Regione Toscana e all’Assessore regionale ai trasporti, nonchè al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del Governo, entro la fine di aprile.

Il tavolo ha inoltre condiviso un cronoprogramma che prevede ulteriori incontri da replicare con la partecipazione delle città interessate dal piano a cominciare da Prato e Pistoia.

Le 4 città costituiscono punti di forza della vocazione economica e turistica della Regione, grazie alle eccellenze presenti come il polo manifatturiero e turistico della città di Firenze, dell’economia del mare di Livorno, del distretto meccanico e cartario di Lucca, del polo universitario e culturale di Pisa, che connettono quest’area al Paese e all’Europa. “Abbiamo una grande opportunità, spiega il sindaco di Pisa Michele Conti in questa fase di progettazione della ripartenza, non dobbiamo sprecarla: il momento è favorevole per chiedere che siano finanziati gli interventi per lo sviluppo della Regione e lo dobbiamo fare superando i campanili e trovando sinergie. Si è costituito un gruppo tecnico operativo, coordinato dagli assessori alla mobilità per creare una road map che porti a risultati costruttivi, lo sviluppo infrastrutturale della Toscana, conclude Michele Conti, vuol dire più opportunità di lavoro e di turismo”.