ICity Rank 2021: il PON Città Metropolitane nella transizione digitale delle città

Attorno al quesito del ruolo delle città metropolitane nelle pratiche d’innovazione e trasformazione dei territori sarà focalizzata la partecipazione di Giorgio Martini, Autorità di Gestione del Pon Metro, all’evento di presentazione della ricerca ICity Rank 2021 “Città e avanzamento digitale per una transizione inclusiva e sostenibile”, in programma il 23 novembre all’interno di FORUM PA Città presso il Talent Garden dalle 10.00 alle 12.30.; l’intervento di G. Martini verrà introdotto da un focus sui risultati raggiunti dai capoluoghi metropolitani nell’indice di trasformazione digitale.

L’esperienza del PON Metro capitalizza quella di 14 città che, attraverso un’efficace azione di governance, hanno attuato interventi di trasformazione digitale in grado di ridurre la distanza tra cittadino e pubblica amministrazione, offrendo servizi di facile utenza e progettualità in grado di gestire il territorio e migliorare lo sviluppo urbano in chiave smart city.

Questo appuntamento annuale dedicato alle città sottolinea il ruolo chiave dei centri urbani che, superata l’emergenza pandemica, si sono concentrati nella sfida della ripresa delle attività economiche, nella gestione delle “riaperture”, nell’abilitazione dei cittadini ai servizi digitali e alle piattaforme nazionali (#SPID, #CIE, #PagoPA). Il panel di presentazione della ricerca #ICityRank2021 si confronterà su alcune domande:

Che peso avranno le città nel percorso di ripartenza? Come potranno accompagnare quella transizione digitale e sostenibile auspicata dal #PNRR?

Nel corso dell’evento saranno presentati gli esiti della ricerca ICity Rank 2021 che, confermando l’approccio metodologico dello scorso anno, restituisce l’avanzamento dei capoluoghi italiani nell’indice di trasformazione digitale e negli indici settoriali che lo compongono (servizi online, app municipali, digital pa, social pa, open data, trasparenza, wi-fi, IoT e tecnologie di rete).

