IF2021, la XI edizione è dedicata alla fusione fra mondo fisico e digitale

L’XI edizione di Internet Festival ruota attorno al concetto del phygital, un neologismo frutto della fusione fra physical e digital ossia mondo fisico e mondo digitale, che descrive il punto di contatto fra le opportunità offerte dal digitale e quanto offre la realtà di tutti i giorni dal confine sempre più sfumato.

Per onorare questo concetto anche quest’anno Internet Festival presenta un’edizione divisa fra fisico e digitale con manifestazioni ed eventi in 12 sedi all’interno della città di Pisa, dai locali dell’Ateneo agli spazi del Comune passando per il Centro Congressi Le Benedettine.

Fra i temi trattati dall’undicesima edizione di Internet Festival vi è il futuro della didattica, le sfide in ambito legal tech e privacy, il mondo della robotica e della cyber etica esaminando il rapporto fra uomo e macchina: non manca uno spazio dedicato alla lettura e al turismo con la presentazione di tecnologie e strategie digitali al servizio di questi mondi.

La manifestazione è promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Pisa, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, il Sant’Anna, la Provincia, la Camera di Commercio, il CNR, l’Istituto di Informatica e Telematica, il Festival della Scienza e Registro.it.