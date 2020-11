Ifel: “Imposta di Soggiorno”, “Tosap-Cosap”, “IMU-Alberghi”: i dati per Comune dei ristori 2020

In attesa dell’ormai prossima conclusione dell’iter di emanazione dei decreti di riparto del saldo dei c.d. “ristori minori” (Imposta di Soggiorno, Tosap-Cosap, IMU per il settore turistico), riteniamo opportuno ripubblicare l’informativa diramata in occasione dell’approvazione presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 novembre scorso, allegando ogni singolo provvedimento contenente l’importo del saldo per ciascun ente locale, nonché uno schema riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate (in acconto e a saldo), sempre per ciascun ente locale. Il Ministero dell’interno e gli altri uffici governativi coinvolti si sono comunque impegnati ad accelerare l’erogazione dei fondi.

Nella Conferenza Stato Città del 12 novembre scorso sono stati approvati gli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate derivanti dalle disposizioni recate dal dl n.104/2020, che integrano quanto già disposto da DL n.34/2020 (artt. 177, 180, 181) e completano i seguenti ristori inizialmente stabiliti con il dl 34:

Art. 177 – esenzione “IMU-Alberghi” per le strutture ricettive e turistiche, poi estesa agli immobili fieristici e, con riferimento alla sola seconda rata, alle discoteche, ai cinema e ai teatri;

per le strutture ricettive e turistiche, poi estesa agli immobili fieristici e, con riferimento alla sola seconda rata, alle discoteche, ai cinema e ai teatri; Art. 180 – Soggiorno . Ristoro del mancato gettito dell’imposta di soggiorno e degli altri prelievi sulle presenze turistiche;

. Ristoro del mancato gettito dell’imposta di soggiorno e degli altri prelievi sulle presenze turistiche; Art. 181 – Cosap/Tosap. Esonero dal pagamento di quota parte dei prelievi sull’occupazione di spazi pubblici con riferimento ai pubblici esercizi, poi esteso anche agli operatori del commercio ambulante.

L’importo complessivo dei ristori assegnati (compresa la prima assegnazione decisa dalla CSC del 23 giugno scorso) ammonta a 779,4 milioni di euro.

La quota ora approvata dalla CSC del 12 novembre ammonta a 499,7 mln. articolati come di seguito indicato: