IFEL: online il rapporto ‘La dimensione territoriale nelle politiche di coesione’

Il nono Rapporto realizzato da IFEL sulla dimensione territoriale nelle politiche di coesione (scaricabile gratuitamente La dimensione territoriale nelle politiche di coesione. Nona edizione – 2019 ) fornisce subito il quadro dello stato di avanzamento finanziario dei Fondi SIE 2014-2020 a livello europeo ed in Italia, con analisi specifiche dedicate alla programmazione complementare e ai Patti per lo sviluppo.

La dimensione territoriale della politica di coesione è trattata sia attraverso un esame dei progetti FESR e FSE 2014-2020 con comuni beneficiari, sia con una panoramica sullo stato dell’arte dell’attuazione delle Agende urbane regionali in Italia e della Strategia Nazionale Aree Interne. Il Rapporto tratta anche il futuro della politica di coesione per il 2021-2027 sul versante delle risorse in campo, nonché sull’impostazione della nuova programmazione, con un riferimento alle strategie dedicate allo sviluppo territoriale e urbano.

Infine, ricorrendo al Sistema CPT, si affronta il tema dell’addizionalità delle risorse UE in un Focus specifico relativo alla spesa pubblica e alle risorse per il Mezzogiorno.