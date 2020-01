Il 27 gennaio a Catania la Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile

“Un nuovo passo per il futuro delle città”. E’ questo il titolo della Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile che si svolgerà Il 27 gennaio a Catania (inizio ore 10) presso il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti.

L’obiettivo generale della Conferenza è quello di porre in primo piano le politiche di mobilità sostenibile, programmatiche e di governance, per le città, fornendo un quadro delle opportunità finanziarie e tecnologiche, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari alla luce dei nuovi scenari e delle trasformazioni territoriali, ma anche delle minacce dei cambiamenti climatici.

Nella sessione del mattino si avvierà il confronto tra i vari stakeholders coinvolti sulle politiche per gli enti locali in tema di mobilità, alla presenza del presidente dell’Anci Antonio Decaro e del sottosegretario del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Roberto Morassut. Nel pomeriggio si terrà invece un panel riservato di formazione della durata di quattro ore che affronterà, nello specifico, i temi del rinnovo delle gare del servizio Tpl, con aggiornamenti normativi e aspetti innovativi, dai Piani Urbani del Traffico ai Pums.