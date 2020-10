Il 3 e 4 novembre gli Stati generali della Green economy

Si svolgeranno il 3 e il 4 novembre gli Stati Generali della Green Economy, dedicati quest’anno al tema “Il green deal al centro del Piano di rilancio per l’Italia. Una nuova fase per la green economy”. L’iniziativa è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 69 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea. Alla luce della modifica normativa che trasforma il CIPE in Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è stato invitato a partecipare ai lavori.

Il Capo Dipartimento, Avv. Mario Antonio Scino, aprirà la Sessione del 4 Novembre dalle 15 alle 17- Finanziare la neutralità climatica. La Roadmap di Italy for Climate per orientare i finanziamenti del Recovery Plan che prevede l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Segretario del CIPE, On.le R. Fraccaro.

Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di M. Elena Camarda, Coordinatrice del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Per partecipare al convegno occorre registrarsi, entro il 28 ottobre, nella sezione dedicata del sito internet: www.statigenerali.org

Fonte: Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della politica economica