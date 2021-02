Il Belpaese vanta 900mila ettari di foreste eco-certificate

Ci sono anche le foreste eco-certificate in Italia, oltre a quelle selvagge e depredate, e raggiungono una superficie di 900mila ettari, con un incremento di 8mila ettari rispetto al 2019, di cui 882.000,82 ettari di foreste e 7.031,78 ettari di pioppeti. Lo conferma il rapporto annuale sulla certificazione di PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale che quest’anno festeggia 20 anni di attività nel nostro Paese. Secondo i dati del report, l’area certificata più estesa si trova in Trentino-Alto Adige con 555.997,96 ettari; seguono il Friuli Venezia Giulia, e il Veneto. Crescono anche le aziende certificate di trasformazione di legno e carta che arrivano a un totale di1.179; 142 delle quali sono new entry, con un incremento del 7,7% rispetto al 2019 quando erano 1.095. Il primato spetta al Veneto, tallonato da Lombardia e Trentino Alto Adige.

Sempre secondo il rapporto, “la percezione è che il legno certificato avrà un ruolo di primo piano nell’economia post-pandemia, con la necessità di ridurre fortemente le emissioni e sostituire materie prime e energie fossili”. “I dati raccontano un’economia positiva che lavora in sinergia con il territorio – osserva Francesco Dellagiacoma, presidente PEFC Italia – abbiamo lavorato senza sosta per affermare il principio che nella crisi il tema ambientale fosse riconosciuto come centrale”.

Fonte: PEFC