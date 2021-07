Il borgo di Pietrelcina diventa il tavolo di lavoro dell’innovazione italiana

A Pietrelcina l’innovazione si chiama Jazz’Inn, un esempio di come le aree interne possano diventare meta d’innovatori e di sviluppo sostenibile e di come non esistano periferie o aree minori. In arrivo una delegazione di investitori dagli USA e dalla Svizzera, Invitalia, aziende e Pubbliche Amministrazioni insieme per ragionare sullo sviluppo italiano costruendo momenti di condivisione La Fondazione Ampioraggio è un ecosistema d’innovazione nato per far incontrare Startup e PMI innovative con aziende e amministrazioni pubbliche attivando processi di Open Innovation.

L’iniziativa porterà a Pietrelcina il mondo dell’innovazione italiano e internazionale al fine di raccogliere idee, proposte, soluzioni, collaborazioni e partnership, per i progetti e gli investimenti da realizzare. La quinta edizione di Jazz’Inn si svolgerà dal 26 al 31 luglio nel borgo di Pietrelcina (BN), con progetti collaborativi e informali tra startupper, ricercatori, istituzioni, investitori, professionisti e innovatori provenienti da tutta Italia.

“Nel 2017 abbiamo lanciato Jazz’Inn, un progetto cresciuto a dismisura nonostante la pandemia. Si svolge a fine luglio in un borgo del Sud Italia, quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e coinvolge 3 regioni: un’iniziativa in contemporanea nei borghi di Campodipietra e San Giovanni in Galdo in Molise e a Troia in Puglia” afferma Giuseppe De Nicola, Co-fondatore di Fondazione Ampioraggio. “Stiamo coinvolgendo tutta l’Italia che innova, e non solo l’Italia. In questo piccolo borgo è attesa l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA – che per il quarto anno affiancherà chiunque abbia un’idea di impresa per aiutare a comprendere se è finanziabile. Arriveranno anche Fondi di investimento americani e svizzeri che verranno a incontrare a Pietrelcina, Campodipietra e Troia, PMI e startup che abbiano potenzialità di scalare i mercati internazionali. Lo faranno tra un tavolo di lavoro e una serata Jazz.

In questi 5 anni Jazz’Inn ha generato milioni di euro di ricadute e permesso a Pietrelcina di diventare uno dei 12 borghi del futuro della sperimentazione Smarter Italy voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico. ”Il 30 luglio la protagonista della giornata sarà INVITALIA – partner di Jazz’Inn da 4 anni con un progetto importante, una tavola rotonda che unisce 20 partner di 8 regioni per un ragionamento collettivo sullo sviluppo sostenibile delle aree interne. Fondazione Ampioraggio è l’ente partner di Invitalia per il progetto “Resto al Sud” che con una trentina di partner, vuole coordinare una strategia di rilancio dei borghi del Sud e se ne parlerà con tavoli mattutini e tavole rotonde in 3 anni di incontri a Pietrelcina, Invitalia ha finanziato 200 progetti per 40 milioni di euro.

Il programma di Jazz’Inn 20.21: the butterfly effect prevede, oltre alla presenza di partner nazionali e internazionali, un invito rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, per raccontare – attraverso la scrittura, la musica e le immagini – la storia dei borghi di domani e contrastare lo spopolamento e l’invecchiamento, l’altro invito è dedicato ai case giver, ovvero aziende e amministrazioni pubbliche, interessate a raccogliere idee innovative e concrete per i propri investimenti. Jazz’Inn, infine, ha attivato anche una campagna di Crowdfunding per sostenere il lavoro volontario dei soci della Fondazione Ampioraggio e poter continuare a stimolare le persone a generare ricadute, collaborare e generare investimenti in un luogo fisico lontano dai posti dove di solito si parla di innovazione, senza dipendere da fondi pubblici o privati.