Il Comune di Empoli rilancia il programma di alfabetizzazione digitale “3 Volte 20 anni”

Gli over 65 alle prese con le nuove tecnologie applicate alla vita quotidiana; inaugurato nel 2020, nell’ambito del programma “3 volte 20 anni”, il calendario di proposte culturali dedicato ai “3 volte ventenni” cioè gli utenti oltre i 65 anni, neopensionati, che hanno voglia di rimettersi in gioco con attività finalizzate all’empowerment personale. Gli incontri iniziati con la modalità in presenza emigrarono poi sul web, diventando un appuntamento atteso per molti utenti della biblioteca; delle vere e proprie “Pillole Digitali” per capire l’utilità dei servizi e provare ad utilizzarli e scoprirne l’utilità, incontri gratuiti in cui ci si può iscrivere da subito.

«La pandemia ha accelerato la transizione verso un’economia digitale accentuando il gap, ossia il divario tra chi ha accesso alle tecnologie e chi no, sottolinea Valentina Torrini, Assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Empoli. È un fenomeno di cui vogliamo occuparci all’interno del Distretto dell’economia civile di Empoli; i più colpiti sono i cittadini di età superiore a 65 anni che hanno poca dimestichezza con le tecnologie e che rischiano l’esclusione sociale. Con 3 volte 20 anni, dedicato al mondo digitale, vogliamo fornire alla popolazione adulta le conoscenze per utilizzare tutti i vantaggi del digitale in maniera consapevole e in sicurezza, facilitando l’accesso alle informazioni e ai servizi presenti sulla rete». Tutto ciò rientra nell’ambito del progetto comunale Atlante 65+, iniziativa che ha riunito i servizi attivi a Empoli che si rivolgono a quella fascia di età, il primo ciclo di appuntamenti si svolgerà in presenza nella Sezione Multimediale della biblioteca comunale. I partecipanti non devono portare il loro pc o altri device perché potranno utilizzare quelli della biblioteca; gli incontri sono su prenotazione e gli interessati possono decidere di partecipare a tutto il ciclo o a un solo incontro, inoltre per una maggiore e capillare diffusione dell’iniziativa, sarà affisso il manifesto in città.

Le Pillole Digitali sono concepite come momento formativo dell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, ma anche come occasione di condivisione e scambio tra chi non ha mai fatto uso di questi strumenti e chi ha iniziato a utilizzarli e sta facendo i primi passi in questo universo. Un’occasione per prendere coscienza dell’importanza di alcune informazioni che, grazie allo strumento digitale, sono fruibili in maniera immediata e potrebbero essere utili per la quotidianità, un modo per ridurre la distanza tra i dispositivi digitali (e il loro utilizzo) e le generazioni non native digitali che possono fare un primo passo per avvicinarsi a questo mondo. Si parte con il primo modulo: IL DIGITALE IN TASCA:

Martedì 14 dicembre, alle 10

Lo SPID e l’identità digitale, App IO e documenti digitali.

Quali sono i servizi disponibili, come si ottiene un’identità digitale e per quali servizi può essere utilizzata.

Martedì 21 dicembre, alle 10

I servizi e prenotazioni on line, TuPassi e esami on line

Come ci si orienta all’interno dei portali per l’accesso alle prestazioni sanitarie?

Martedì 28 dicembre, alle 10

La Home Banking: che cos’è e come funziona

Quali sono i servizi attivi, le opportunità per risparmiare tempo agli sportelli e i principali utilizzi.

Tutti gli incontri si svolgono in biblioteca, presso la Sala Mediateca che sarà riservata esclusivamente alle Pillole Digitali in quelle date e orari.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure telefonando al numero 0571/757840. Ci si può iscrivere anche ad un solo appuntamento, in base all’interesse.