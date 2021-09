Limbiate, domicilio digitale gratuito ai residenti

L’amministrazione ha introdotto una sostanziale innovazione, accessibile ai cittadini residenti nel Comune, per favorire la diffusione della modalità di comunicazione digitale con il cittadino tramite un canale semplice e tempestivo nato per evitare le problematiche e i costi delle notifiche cartacee. Il domicilio digitale è un luogo virtuale che, di fatto, sostituisce il domicilio fisico per tutte le notifiche, atti o avvisi che potrebbero arrivare al cittadino da parte della Pubblica Amministrazione: l’elezione del domicilio digitale avviene attualmente tramite la comunicazione di un indirizzo PEC.

Comunicazioni come multe, cartelle esattoriali, avvisi di giacenza o atti giudiziari diventano immediati e a norma: in questo modo il Comune di Limbiate andrà ad abbattere i costi della postalizzazione e della lavorazione delle comunicazioni in formato cartaceo con un conseguente risparmio per la cittadinanza. La piattaforma del Comune di Limbiate che permette di registrare un indirizzo PEC gratuito è realizzata in appoggio all’infrastruttura tecnica di Aruba che fornisce il servizio.

Online è disponibile la procedura per richiedere gratuitamente un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, facendo richiesta si accetta di stabilire l’indirizzo PEC come proprio “domicilio digitale” e anche chi ha già un indirizzo di posta certificata potrà richiedere che lo stesso diventi il domicilio digitale. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di implementare i servizi online e favorire la comunicazione con il cittadino mediante l’offerta di un canale semplice, sicuro e tempestivo.