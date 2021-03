Il Comune di Ollolai rinasce grazie alle case in vendita a un euro

Fantasia e innovazione possono fare la differenza, come dimostra la singolare vicenda di successo del piccolo Comune sardo di Ollolai, 1200 abitanti in provincia di Nuoro. Quattro anni fa sembrava destinato a diventare un paese fantasma, oggi invece è meta di smart-worker da tutto il mondo. Tutto ha origine nel 2018 da un’idea dell’allora Sindaco Efisio Arbau, che ha deciso di mettere in vendita tredici case in pieno centro storico a un euro. Le abitazioni erano cadenti, da ristrutturare e in disuso, e i nuovi acquirenti hanno avuto l’obbligo, da contratto di proprietà, di ammodernarle. In poco tempo, si sono fatti avanti più di 2.500 aspiranti cittadini.

La fama del paesino è cresciuta al punto che in breve Ollolai è diventato il set di un reality show olandese, “Ollolanda”. Cinque coppie si sono trasferite in Barbagia per provare un nuovo stile di vita, vivendo a contatto con la popolazione locale. Il reality è stato seguito in Olanda da 716 mila telespettatori con oltre 10% di share e i vincitori del programma, due stilisti olandesi, hanno pure organizzato una sfilata tra le strade del paesino per festeggiare. Ma non basta. Ollolai si è fatto conoscere anche dal pubblico anglofono grazie alla involontaria pubblicità di Arnold Schwarzenegger. L’attore americano, ex governatore della California, considerava suo migliore amico Franco Columbu, cittadino di Ollolai e culturista, unico italiano a vincere il titolo di Mister Olympia. Nel 2019, in occasione della morte dell’amico, Schwarzenegger lo ha omaggiato contribuendo ad accrescerne la notorietà. Una mano l’ha data, paradossalmente, pure la pandemia. Ollolai è riuscito a capitalizzare la fama internazionale raggiunta, diventando meta di manager e di lavoratori in smart working in cerca di una casa in cui lavorare circondata dalla natura. Il paesino ospita infatti dirigenti da New York, professori da Londra, dottorandi universitari e tanti altri professionisti. Grazie al progetto “Ollolai Capitale”, finanziato dalla Regione Sardegna, dai privati e dallo stesso Comune, sono stati stanziati 4.439.700 di euro per intervenire sulle case, sul centro storico e sull’architettura del paesino per renderlo sempre più attrattivo per il nuovo turismo. Obiettivo del progetto è la creazione di aree coworking e un centro polifunzionale con spazi culturali e informativi. Inoltre si punta a creare spazi gioco nel centro storico e coinvolgere i giovani per strutturare una campagna social, come il blog “I diari di Ollolai”, per promuovere il piccolo paese della Barbagia.

L’espansione internazionale di Ollolai si è ulteriormente rafforzata quando il Comune ha stretto un protocollo d’intesa con una società con sede a Londra per aprire le porte agli investitori inglesi con l’obiettivo di riqualificare gli immobili e venderli sul mercato. Più di trenta abitazioni sono coinvolte in questo protocollo e saranno vendute al prezzo di mercato, non più alla simbolica somma di un euro.