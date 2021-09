Il Comune di Paderno Dugnano lancia APPaderno

Il Comune di Paderno Dugnano ha lanciato APPaderno, un’app che grazie al digitale si propone di sostenere la ripartenza delle famiglie, del commercio e dei professionisti. Tramite smartphone e tablet i cittadini residenti potranno fruire dell’applicazione che permette di ottenere tutte le informazioni utili per conoscere i servizi di prossimità e la rete di esercenti del territorio potendo acquistare sotto casa in funzione delle varie categorie merceologiche. Gli esercenti locali possono registrarsi gratuitamente sull’app e indicare i servizi offerti compresa la disponibilità ad effettuare la consegna a domicilio.

Nasce cosi una nuova rete di servizi e agevolazioni per le famiglie con figli minori e per gli Over 60 che potranno accedere a sconti dedicati per acquisti e prestazioni professionali, grazie anche alla Carta Famiglia e alla nuova Carta Oro, istituite dall’Amministrazione Comunale. Infatti tramite l’app è possibile richiedere la Carta Famiglia, la tessera comunale che permette ai nuclei familiari con figli minori di ottenere agevolazioni dedicate, l’app è scaricabile da tutti gli store. Ai titolari della Carta saranno riservati degli sconti da parte dei commercianti e professionisti aderenti all’iniziativa, previste due tipologie di tessera:

Carta Famiglia Base per i nuclei familiari con almeno un figlio minore

Carta Famiglia Più per quelli che hanno almeno 3 figli di cui uno minore.

Questo progetto vuole offrire alle famiglie con figli minori l’opportunità di fare acquisti spendendo meno e alle attività del territorio un’occasione di fidelizzazione dei clienti.

Mentre per i cittadini che hanno già compiuto il 60esimo anno di età la Carta Oro è la tessera personale che da anni il Comune di Paderno Dugnano rilascia su richiesta e che adesso usufruirà anche della modalità digitale. Oltre a sconti e agevolazioni dedicate presso i negozi e i professionisti aderenti, la Carta Oro consente di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico comunale.