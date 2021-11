Il Comune di Polesella accelera la transizione digitale

Il Comune di Polesella ha progressivamente adeguato gli strumenti a sua disposizione per tenere il passo nel processo di trasformazione digitale che coinvolge la Pubblica Amministrazione: in particolare, per rendere più semplice l’accesso ai servizi digitali pubblici, l’Ente ha avviato una serie di servizi che porteranno Polesella a diventare un Comune sempre più digitale.

Nello specifico l’innovazione introdotta è lo sportello digitale del cittadino che consiste in un servizio dall’accesso semplificato ai principali servizi che l’Amministrazione ha messo in campo, quali il servizio di consultazione IMU e TARI per verificare la propria situazione contributiva, con la possibilità di accedere ai dati dell’ IMU e della TARI per l’anno corrente e di stampare i Moduli F24 precompilati e il servizio di modulistica online per la dichiarazione di iscrizione, cessazione e riduzione TARI; in questo modo i cittadini potranno accedere e gestire la situazione tributaria in autonomia.

L’accesso al servizio avviene tramite identità digitale, come ad esempio lo SPID, comodamente da qualsiasi dispositivo quali smartphone, tablet o pc desktop.