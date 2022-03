Il Delta ferrarese apre lo Sportello “E’ nato… e cresce”

Proseguono le attività della rete territoriale del Delta ferrarese a sostegno dei genitori con bimbe e bimbi da 0 a 3 anni, è stato infatti avviato un servizio gratuito dedicato a tutte le famiglie per dare informazioni e orientamento su tutte le risorse esistenti sul territorio riguardanti i primi 3 anni di vita del bambino/a partire dai servizi sociali, sanitari, ricreativi ed educativi, con un’ostetrica sempre a disposizione per ascoltare e guidare nella crescita dei bambini.

Famiglie, mamme e piccolini del comune di Comacchio e Lagosanto, Fiscaglia, Goro, Mesola e Ostellato, hanno a disposizione un preziosissimo servizio con lo: Sportello “E’ nato..e cresce” con personale accogliente, competente e preparato per accompagnarli in questa speciale tappa della loro vita. Moltissime le occasioni di incontro, le iniziative, i colloqui e le informazioni a disposizione per il 2022, in collaborazione con i professionisti della rete territoriale a sostegno dei genitori, le attività sono riportate in un calendario mensile con vari appuntamenti tematici online, consulenze in video chiamata o in presenza, percorsi formativi per genitori, letture e incontri all’aria aperta.

Per rimanere costantemente aggiornati su tutte le attività e gli eventi basta cliccare “mi piace” e seguire la pagina FB dello Sportello “E’ nato..e cresce” per rimanere costantemente aggiornati su tutte le attività e gli eventi, ma anche WhatsApp o SMS 393-7333897 – mail: enato.delta@gmail.com FB @sportelloenato Instagram @e_nato_e_cresce